DUBUC, Suzanne, s.s.a.

Soeur Marie-Anne-Suzanne, s.s.a.



À La Maison d'Esther, Lachine, le 26 novembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée soeur Suzanne Dubuc, s.s.a. Originaire de Saint-Isidore (Laprairie), elle était la fille de feu Donat Dubuc et de feu Yvonne Brais.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs: Marthe (Régis Beaudin), feu Françoise (Camille Primeau), ses frères: Gilles (feu Jeannine Nadeau), Gaston (Francine Normandeau), Bernard (feu Ghislaine Sénécal et feu Alice Robidoux), feu Pierre (feu Germaine Lahaie), Claude (feu Yvette Dubois, Carole Ellyot), feu Jean-Marie (Estelle Poupart) et de nombreux neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à la chapelle de747 Avenue Esther-Blondin, Lachinele mercredi 30 novembre 2022 à 13h30. La famille sera accueillie à partir de 12h30.