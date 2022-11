Appel de candidatures controversé: un professeur porte plainte contre l'Université Laval

Un autre appel de candidatures pour une chaire de recherche à l'Université Laval, à Québec, sème la controverse en raison des critères de sélection qui excluent les hommes blancs.

• À lire aussi: Des hommes blancs exclus d’appels de candidatures à l’UL

Un professeur d’histoire au Collège Dawson, à Montréal, se désole de ne pas avoir pu postuler pour un poste de titulaire à la Chaire de recherche du Canada en histoire, puisque seules les candidatures de femmes, d’Autochtones et de personnes appartenant aux minorités visibles ou en situation de handicap étaient acceptées.

«J’ai toutes les qualifications. J’ai un doctorat, un postdoctorat, j’ai des publications scientifiques, et là, d’entrée de jeu, on me dit qu’à cause de ma race, à cause de mon sexe, bien je ne peux pas postuler. Je suis renversé qu’au 21e siècle on soit revenu à des critères comme ça...», déplore Frédéric Bastien.

Le professeur a décidé de porter plainte contre l’Université Laval et le Programme des chaires de recherche du Canada devant les Commissions québécoise et canadienne des droits de la personne.

«On ne combat pas la discrimination en utilisant d’autres discriminations, ce n’est pas comme ça qu’on va amener des changements dans notre société», souligne-t-il.

En mars dernier, un appel de candidatures de l'Université Laval pour une chaire de recherche du Canada en biologie qui excluait aussi les hommes blancs avait beaucoup fait réagir. D'autres universités québécoises utilisent cette pratique qui divise le milieu. Depuis 2017, elles doivent atteindre les cibles fixées par le Programme des chaires de recherche du Canada pour accroître la représentativité des groupes sous-représentés.

La réaction d’une professeure dénoncée

M. Bastien dénonce aussi la réponse d’une professeure de l’Université Laval à ses plaintes. Dans un message publié sur Twitter, Sule Tomkinson écrivait: «Je vous souhaite à tous de commencer votre semaine avec l’état d’esprit d’un homme blanc médiocre qui est convaincu qu’il mérite une chaire de recherche du Canada, alors qu’il n’a publié que quelques livres non évalués par des pairs». Le message a été retiré depuis.

«Je ne comprends pas qu’une professeure de Science politique à l’Université Laval utilise ce genre d’arguments là. On peut avoir des désaccords, on peut discuter de ma plainte, ça c’est tout à fait légitime, mais pourquoi s’attaquer aux gens en vertu de la couleur de leur peau et en vertu de leur sexe», dit M. Bastien, qui affirme par ailleurs avoir des publications qui ont été évaluées par des pairs, contrairement à ce que soutient la professeure dans son message.

Au moment d'écrire ces lignes, Mme Tomkinson n'avait pas répondu aux appels de TVA Nouvelles.

- Avec les informations de José Laganière