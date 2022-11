Argentine : poursuivie pour corruption, Cristina Kirchner compare la cour à un « peloton d’exécution »

La vice-présidente argentine Cristina Kirchner, poursuivie pour corruption présumée, a accusé mardi le tribunal qui la juge d’être « un véritable peloton d’exécution » alors qu’elle bénéficiait d’une ultime prise de parole avant la décision des juges attendue pour le 6 décembre.

« Plus qu’une cour de justice, cette cour a été un véritable peloton d’exécution qui a commencé avec l’incroyable tirade des procureurs Diego Luciani et Sergio Mola, qui se sont évertués à m’insulter et à me calomnier », a lancé Mme Kirchner, poursuivie pour corruption présumée et fraude dans son fief de la province de Santa Cruz, en Patagonie (sud), pendant ses deux mandats présidentiels, entre 2007 et 2015.

Comme elle l’a déjà répété par le passé, la vice-présidente a accusé les procureurs d’avoir « inventé et déformé » les faits et a assuré qu’ » il a été démontré qu’ils étaient faux, qu’ils n’avaient même pas existé ».

« Ils ont calomnié, menti et dénigré, (le tout) contre moi et notre gouvernement », a-t-elle insisté, estimant que ce procès a « un objectif disciplinaire » contre son « espace politique », le péronisme de centre gauche.

Son monologue de 20 minutes depuis son bureau de la présidence du Sénat a été diffusé en direct par tous les médias argentins ainsi que sur les réseaux sociaux. Des partisans de la vice-présidente se sont réunis devant le Sénat, tandis que des opposants se sont rassemblés devant le Palais de justice de Buenos Aires.

« Quel que soit le verdict, pour moi elle est innocente », a déclaré à l’AFP devant le Sénat, Graciela Nadal, une employée administrative.

« On attend depuis longtemps une condamnation de ceux qui ont volé notre avenir », a dit à l’AFP devant les portes du tribunal Carmen Terrero, 65 ans, ajoutant souhaiter « soutenir les procureurs indépendants et courageux ».

- Immunité

Au moment, en août, des réquisitions dans lesquelles ont été réclamées 12 années de prison ainsi qu’une inéligibilité à vie, le procureur Diego Luciani avait « dénoncé un authentique système de corruption institutionnel », « probablement la plus grande opération de corruption qu’ait connue le pays ».

L’autre représentant du ministère public, Sergio Mola, avait évoqué « des irrégularités systématiques dans 51 appels d’offres sur 12 ans ».

Des peines de deux à douze ans de prison ont été requises contre les 12 autres accusés, notamment 12 ans contre un entrepreneur du bâtiment, Lorenzo Baez, déjà condamné l’an dernier à 12 ans de prison dans une affaire distincte d’évasion de capitaux vers des paradis fiscaux.

L’accusation a évalué les dommages causés à l’État à 5,2 milliards de pesos (38 millions de dollars au taux de change officiel) pendant ce procès en première instance entamé en mai 2019 au cours duquel ont été entendus 114 témoins en 117 audiences.

Dans une ultime audience prévue pour le 6 décembre, la parole sera donnée à quatre autres accusés avant la décision des juges.

Cristina Kirchner, 69 ans, autant aimée par ses partisans qu’honnie par ses opposants, est protégée par son immunité en tant que vice-présidente et présidente du Sénat jusqu’à une décision définitive de la Cour suprême.

La prochaine élection présidentielle se déroulera en 2023 en Argentine et la figure de l’aile gauche du péronisme n’a pas encore fait part de ses intentions.