[BALADO] Les effets de la violence à la télé sur le cerveau des tout-petits

On apprend dans une nouvelle étude de l’Université de Montréal que l’exposition des filles et des garçons du préscolaire à des contenus violents à l’écran est associée à des risques de difficultés psychologiques et scolaires à l’adolescence.

Et quand on parle de contenus violents, on ne parle pas de films de guerre nécessairement, on parle aussi de dessins animés qui leurs sont destinés.

