Coupe du monde: le gardien canadien Milan Borjan victime de racisme

Le gardien de l’équipe canadienne à la Coupe du monde Milan Borjan a été victime de racisme lors du match de dimanche contre la Croatie, au Qatar.

Les partisans des vainqueurs de ce duel avaient fabriqué une banderole où il était écrit : «Knin 95 : Nothing Run like Borjan». Cela fait référence à l’opération Tempête, soit une offensive croate pendant la guerre d’ex-Yougoslavie où entre 100 000 et 200 000 Serbes ont dû fuir le pays.

C’est notamment le cas de Borjan et de sa famille, qui ont immigré au Canada quand le gardien avait 13 ans. De nombreux Serbes ayant refusé de quitter le pays ont été victimes de massacres pendant ces événements survenus en 1995.

Des chants racistes ont également été entendus pendant ce duel perdu 4 à 1 par le Canada.

De plus, le numéro de téléphone de Borjan a été dévoilé sur les réseaux sociaux et le représentant de l’unifolié a reçu environ 2500 messages d’insultes de la part de partisans de la Croatie.

«Ça montre comment les gens sont primitifs. Je n'ai rien à déclarer par rapport à ça, a déclaré Borjan, dont les propos ont été rapportés par le site sofoot.com. Ils devraient travailler sur eux-mêmes et sur leur famille, parce qu'ils ont visiblement de la frustration et ils viennent ici pour l'exprimer.»

Celui qui œuvre pour l’Étoile rouge de Belgrade a aussi indiqué qu’il n’avait pas l’intention de porter plainte auprès de sa fédération.

Éliminé en vertu de son revers contre les Croates, le Canada disputera son dernier match à la Coupe du monde 2022, jeudi. Pour l’occasion, les Canadiens se mesureront au Maroc.