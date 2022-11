Coupe du monde: mission accomplie pour l’Angleterre

Un doublé de Marcus Rashford a propulsé l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde de soccer en vertu d’une victoire de 3 à 0 contre le Pays de Galles, mardi au Qatar.

• À lire aussi: Coupe du monde : les Pays-Bas qualifiés, le Qatar écarté

• À lire aussi: Qatar 2022: pas le gros luxe pour les fans dans les conteneurs

• À lire aussi: Coupe du monde : le Sénégal écarte l’Équateur

Avec une performance dominante – sept tirs cadrés sur 18 tentés avec une possession à 65 % –, l’Angleterre a terminé au premier rang du groupe B, devant les Américains. Les Gallois terminent quant à eux derniers, derrière l’Iran, et conséquemment éliminés.

Porté par cette performance, Rashford s’est fait très optimiste quant à la suite des choses pour les Anglais. Il croit même que ses coéquipiers et lui pourraient aller jusqu’au bout.

«Gagner des trophées est ce qui me rend le plus heureux sur le terrain et je sens de l'ambition dans cette équipe, a lancé Rashford, selon l’AFP. On a un bon mélange de qualités et un groupe qui vise vraiment la victoire finale dans ce tournoi. J'espère que nous arriverons à renouveler ce genre de prestation et à marquer des buts pour aller loin.»

Il faut toutefois se méfier du Sénégal, qui sera le premier obstacle pour atteindre cet objectif.

«J'ai vu jouer le Sénégal contre l'Iran [en match amical] à Vienne, a noté l’entraîneur anglais Gareth Southgate. Je les ai bien observés. À partir de maintenant, on va étudier leurs matchs. On sait qu'on sera favori, on doit l'assumer, mais on joue une équipe très dangereuse.»

La fin pour Bale?

À 33 ans, Gareth Bale a fait la pluie et le beau temps pour le Pays de Galles au cours de sa carrière. Il a par ailleurs été un élément central dans cette première qualification de cette nation constitutive du Royaume-Uni au Mondial depuis 1958.

Mis à part un but sur un tir de pénalité – le seul de son pays – contre les Américains dans un verdict nul de 1 à 1, le porte-couleurs du Los Angeles FC dans la Major League Soccer (MLS) n’a pas été en mesure d’allumer l’étincelle comme il l’a si souvent fait.

Il a d’ailleurs été remplacé après une première demie anonyme, blessé aux ischio-jambiers.

«J'ai dû prendre une décision, a révélé l’entraîneur Robert Page. Il voulait revenir, mais je me suis dit que j'avais besoin de joueurs en pleine forme sur le terrain. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour l'équipe et il savait qu'il était à 70 %. Il a tout donné en première demie.»

«Je ne pense pas que ce sera la dernière fois qu'on le verra sous le maillot gallois», a toutefois averti Page.