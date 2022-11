GRÉGOIRE, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Claude Grégoire, survenu le 5 novembre 2022, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de madame Marguerite Bienvenue.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Gerry D'Abaté) et Claudette (Jean Bédard), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 3 décembre 2022, de 10h à 12h à laUne cérémonie sera célébrée à 12h en la chapelle de la Résidence funéraire Laval.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur.