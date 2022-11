Départ de «Salut Bonjour»: «J’ai pris la bonne décision» – Gino Chouinard

Même si son équipe et les téléspectateurs vont lui manquer et qu’il est renversé des témoignages d’affection depuis son annonce ce matin, Gino Chouinard ne regrette pas d’avoir décidé de quitter l’animation de Salut Bonjour en juin 2024.

• À lire aussi: Gino Chouinard quittera Salut Bonjour en juin 2024

Il s’est questionné «une fois ou deux» depuis qu’il a statué, au terme d’une sérieuse réflexion estivale avec sa famille, qu’il était temps de tourner la page après 21 ans à se lever en pleine nuit pour aller travailler, mais rien ne le fera changer d’idée.

«J’ai pris la bonne décision. Il me reste de belles années de télé. Je ne voulais pas partir pis être déçu, amer. Au contraire, je quitte en me disant quelle belle ride j’ai eue», a-t-il confié au Journal, quelques minutes après avoir annoncé la nouvelle aux téléspectateurs de la quotidienne matinale de TVA.

Écoutez l'édito de Richard Martineau diffusé chaque jour en direct 8 h 20 via QUB radio :

Mongrain fier de lui

L’un des premiers à le féliciter a été l’autre grand pilier de Salut Bonjour, Guy Mongrain, qui a été à la barre de l’émission de 1991 à 2004.

«Il m’a écrit un beau message pour me dire qu’il était fier et qu’il trouvait que c’était un bon moment pour moi de quitter», révèle Gino Chouinard, qui se dit étonné des réactions suscitées par son départ annoncé.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«Je me sens comme à mes funérailles, blague-t-il. Les gens me disent plein de trucs que je ne pensais pas sur moi. Je ne pensais pas que j’étais quelqu’un d’aussi utile à l’équipe, que j’étais quelqu’un qui les sécurisait, qui les rassemblait, qui leur permettait de rayonner. Je n’avais pas cette impression. Ça me surprend et ça me touche.»

Charge mentale

Dans son message en ondes, Gino Chouinard a rappelé que l’animation d’une émission du matin comme Salut Bonjour était exigeante.

À quel point?

«Je peux le quantifier en termes d’heures de travail et de charge mentale. En heures, c’est un 9 à 10 heures par jour consacré soit à la préparation ou à la livraison de l’émission. Par contre, je suis toujours connecté sur du contenu possible. Dans une semaine, je peux envoyer entre 8 et 10 messages à mon équipe sur des sujets possibles. Je suis toujours en mode réflexion pour le show du lendemain. Cette charge mentale s’ajoute à la cinquantaine d’heures mises sur l’émission.»

Successeur

Au cours des 18 prochains mois, Gino Chouinard poursuivra son travail comme à l’habitude, mais s’attend que ça devienne plus émotif plus il s’approchera de la fin de son contrat en juin 2024.

Il n’a pas voulu s’avancer sur le choix de la personne qui lui succèdera. Ça pourrait être une femme ou un homme, l’important est de trouver la bonne personne, dit-il.

«Je pense que ça prend quelqu’un de rassembleur, ce que j’ai été. Je ne me suis jamais chicané en 20 ans de Salut Bonjour, même pas une prise de bec. Ça prend quelqu’un qui va être au service du téléspectateur, au service de son équipe et de TVA.»