[EN PHOTOS] À Hawaï, le plus gros volcan actif du monde crache de spectaculaires fontaines de lave

Après 38 ans sans effusion, le Mauna Loa, plus gros volcan actif du monde, entré en éruption dimanche soir à Hawaï, crache désormais des fontaines de lave allant jusqu’à 60 mètres de haut, selon l’Institut américain de géophysique (USGS).

La roche en fusion s’échappe de quatre fissures nouvellement formées le long de cette montagne, si large qu’elle couvre la moitié de l’île américaine d’Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique.

Le volcan, dont le nom signifie «Longue Montagne» en hawaïen, produit également d’épais nuages de vapeurs et de fumées. Mais les habitations alentour restent pour l’instant hors de danger, selon les autorités.

Lundi soir, les plus grandes fontaines de lave s’échappant des fissures atteignaient «entre 100 et 200 pieds», soit de 30 à 60 mètres, selon un communiqué de l’USGS.

Malgré ces effusions spectaculaires, l’éruption, qui a embrasé la nuit dimanche et a pu être vue jusqu’à 70 kilomètres à la ronde, reste contenue sur le flanc nord-est du volcan.

Mardi matin, la lave avait traversé une route en altitude et restait à 10 kilomètres de la «Saddle Road», un des axes qui traversent l’île d’Hawaï, selon l’institut.

«Nous ne prévoyons pas d’activité éruptive hors de la zone nord-est. Aucune habitation n’est actuellement en danger», a précisé l’USGS.

Les services météorologiques américains (NWS) ont toutefois averti que des cendres volcaniques et des débris pourraient s’accumuler autour du volcan. Cela peut causer une gêne respiratoire chez les habitants ou perturber le fonctionnement des moteurs ou des systèmes électroniques.

Les vents pourraient aussi charrier du gaz volcanique et des cheveux de Pélé, des fibres de verre volcaniques tirant leur nom de la déesse hawaïenne du feu, qui se forment lorsque des gouttelettes de lave s’étirent en fins filaments sous l’effet des bourrasques. Affutées comme des lames de rasoir, elles sont dangereuses pour la peau et les yeux.

Le Mauna Loa n’était plus entré en éruption depuis 1984. Il avait alors vomi de la lave pendant 22 jours, produisant des coulées de lave qui ont échoué à seulement sept kilomètres de la ville d’Hilo, située au nord-est du volcan.

Avec un sommet culminant à 4169 mètres, il est l’un des six volcans actifs de l’archipel d’Hawaï et a connu 33 éruptions depuis 1843. L’île principale de l’archipel abrite également un volcan légèrement plus haut par sa taille, le Mauna Kea -- 4207 mètres.

Juste au sud-est du Mauna Loa, le volcan Kilauea connaît lui une activité très soutenue, avec des éruptions quasiment ininterrompues entre 1983 et 2019. Sa dernière en date, mineure, est actuellement en cours depuis plusieurs mois.