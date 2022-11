Environnement: de plus en plus d'espèces en péril au Canada

OTTAWA – Le Canada compte de plus en plus d'espèces sauvages en péril sur les quelque 80 000 mammifères, fleurs, insectes, oiseaux ou encore champignons recensés au pays, dont 135 ont même totalement disparu.

C’est ce qu’on apprend dans un portrait inédit de notre biodiversité, le rapport Espèces Sauvages 2020, que dévoile aujourd’hui Environnement et Changements climatiques Canada, en prévision de la Conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15) qui se tiendra à Montréal la semaine prochaine.

«Les résultats de nos évaluations à l’échelle nationale indiquent que 873 espèces sont gravement en péril, 1245 sont en péril, 2765 sont vulnérables, 9562 sont apparemment en sécurité, et 10 038 sont en sécurité», indique le rapport.

Les scientifiques ont en plus identifié 135 espèces présumées disparues ou possiblement disparues au Canada, dont sept qui ne se trouvaient nul par ailleurs dans le monde et qui sont donc probablement éteintes de la surface de la Terre.

«C’est un rapport alarmant», estime la biologiste Valérie Bussière, responsable- Conservation bioculturelle et marine à la Société pour la nature et les Parc du Québec (SNAP).

«Ce rapport nous dit qu’il y a urgence d’agir», dit-elle.

Le rapport liste 50 534 espèces sauvages au total sur les 80 000 qu’abrite le Canada. Quelques 30 000 sont assez bien documentées scientifiquement pour qu’on puisse juger de leur santé.

Pas moins de 20% de ces espèces sont en péril, ce qui est énorme, s’inquiète Mme Bussière. Pour les quelque 20 000 autres espèces listées dans l’analyse, il n’existe simplement pas assez de données pour statuer.

Des centaines de scientifiques canadiens ont travaillé pendant cinq ans pour produire cette analyse. Ils ont constaté que les espères les plus en péril sont des végétaux et des insectes à la base de la chaîne alimentaire : les plantes vasculaires comme les fougères, les lichens, les macrochampignons, les mousses, les coléoptères et les papillons.

Une des espèces disparues est un petit escargot connu sous le nom de Caribou Rams Horn, ou Caribou à corne de bélier.

Comme quoi être un caribou, invertébré ou à quatre pattes, ne porte pas bonheur. Le caribou des bois, qui est au seuil de l’extinction au Canada, ne manquera pas de mobiliser scientifiques et militants à la COP15 qui doit définir un cadre mondial pour la restauration de la nature d’ici 2030.