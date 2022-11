Gino Chouinard quittera «Salut Bonjour» à la fin de son contrat

Grosse nouvelle ce matin du côté de TVA: après avoir longuement réfléchi, Gino Chouinard a annoncé qu'il quittera la barre de Salut Bonjour en juin 2024.

L'animateur l'a confirmé mardi matin à ses fidèles téléspectateurs pendant l’émission matinale qu’il pilote pour une 16e saison.

«Ma formidable aventure avec la grande famille de Salut Bonjour s’arrêtera à l’été 2024, car il est temps pour moi de consacrer du temps aux nouveaux projets que j’ai en tête. C’est une décision importante qu’il fallait que je prenne après 20 ans en poste. Malgré les quelques nuits écourtées, je retiens surtout des milliers de matins heureux», a dit Gino Chouinard.

«Je sais que vous allez me manquer tout comme la grande famille de Salut. D’ici là, nous avons encore le temps de profiter de beaux moments ensemble. Merci pour votre fidélité!» a-t-il poursuivi.

Il a dit qu’en l’annonçant si tôt, cela lui permettait d’amorcer son deuil. Ses collaborateurs, qui forment une famille avec lui, l’ont entouré pour lui dire de bons mots, certains retenant à peine leurs sanglots. Gino, lui, a versé quelques larmes devant un plateau rempli de gens venus l’applaudir. Il a parlé d’un mandat «exigeant» auquel il souhaitait mettre fin pendant qu’«il aimait encore ça».

Après s’être levé en milieu de nuit pendant plus de deux décennies, il pourra aussi s’enorgueillir d’avoir accompagné les téléspectateurs chaque jour pour quatre heures de télévision en direct. Le tout avec un grand amour et un grand respect du grand public, de ses invités et de ses collaborateurs. Cette affection s’est reflétée dans les 14 trophées Artis obtenus successivement pour le titre de meilleur animateur dans la catégorie émission de services. C’est donc dire que le successeur de Gino Chouinard aura de grands souliers à chausser.

«Mes enfants ne m'ont jamais rien vu faire d'autre», a-t-il dit avec le sourire.

Selon d’autres chiffres dévoilés par la chaine, Gino Chouinard aura réalisé plus de 10 000 entrevues à Salut Bonjour et, en date du 29 novembre, il cumule 3640 épisodes animés en direct.

Lors de son départ en juin 2024, Gino Chouinard aura été aux commandes de Salut Bonjour pendant 17 saisons complètes. Il a aussi, soulignons-le, animé Salut Bonjour Weekend pendant quatre saisons, si bien qu’il se sera levé aux aurores pendant 21 saisons pour TVA.