«Il ne m’en reste plus beaucoup dans cette jambe» - Tiger Woods

Le golfeur Tiger Woods est très loin d’être enthousiaste relativement à sa charge de travail sur les verts en 2023 et certains peuvent déjà avancer que l’heure de sa retraite sportive approche.

Disant avoir subi deux nouvelles opérations en 2022, l’Américain a été plus ou moins actif cette année, disputant uniquement le Tournoi des Maîtres, le Championnat de la PGA et l’Omnium britannique : il a fini 47e au premier de ces événements, a abandonné après trois rondes au second et a subi le couperet à mi-chemin du troisième. Ayant confirmé lundi son forfait au Défi World Hero, une compétition se déroulant de jeudi à dimanche et dont les profits seront versés à sa fondation venant en aide aux enfants, Woods est aux prises avec une fasciite plantaire au pied droit. Ses présences sur le terrain risquent d’être de plus en plus rares et le scénario de 2022 risque fort bien de se reproduire, le principal concerné prévoyant disputer les tournois majeurs ainsi qu’un ou deux autres événements du calendrier.

«Physiquement, c’est tout ce que je peux faire. Il ne m’en reste plus beaucoup dans cette jambe», a-t-il avoué en conférence de presse, mardi, ajoutant être incapable de marcher adéquatement, ce qui le force à demeurer à l’écart du jeu pour une durée indéterminée.

La participation de Woods au «Match», prévu le 10 décembre, et au Championnat PNC la semaine suivante paraît aussi improbable. Dans le premier cas, il devait faire équipe avec Rory McIlroy contre Jordan Spieth et Justin Thomas, tandis que dans le second, il avait prévu évoluer aux côtés de son fils Charlie lors d’un tournoi par équipe réunissant des duos père-fils.

Règlement de comptes

Par ailleurs, Woods avait quelques commentaires à émettre sur le circuit LIV et son président-directeur général Greg Norman, qu’il ne semble pas tenir en haute estime. La relation conflictuelle avec la PGA subsiste et le départ de Norman pourrait constituer un pas vers le retour au calme dans le milieu du golf, selon l’ancien numéro 1 mondial.

«Je vois une opportunité si les deux organisations peuvent régler leur litige. Mais voilà le problème : ils doivent trouver une solution. Et peu importe qu’elles le fassent ou non, quand il y a une poursuite contre vous, il n’y a pas de volonté de négocier. Donc, si les deux prennent une pause de leur chicane, puis se rencontrent et déterminent un moyen d’y parvenir, peut-être qu’il y aura quelque chose à tirer de là, a-t-il expliqué. Cependant, je pense qu’avant tout, Greg doit s’en aller. Ensuite, les démarches judiciaires contre nous et contre eux doivent se régler. Après cela, nous pourrons tous nous parler librement.»

Le LIV et la PGA sont à couteaux tirés depuis plusieurs mois, le premier des deux circuits ayant soutiré de nombreux joueurs à sa rivale avec des bourses alléchantes.