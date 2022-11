«L'appartement 5»: la disparition mystérieuse de Patricia Ferguson

Le 6 juin 1996, Patricia Ferguson est chez une amie avec son poupon, quand le voisin de celle-ci lui propose d’aller prendre un verre chez lui, dans le logement adjacent, l’appartement 5. Laissant son poupon aux bons soins de ses amies, elle suit l’homme. C’est la dernière fois que ses amies la verront.

Vingt-cinq ans plus tard, la détective privée Maryse St-Germain, bénévole à l’organisme Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, s’est intéressée à l’affaire qui s’est déroulée dans son quartier, Pointe-aux-Trembles. Après avoir monté et transmis un dossier contenant de nouveaux éléments de preuves au Service de police de la Ville de Montréal, elle fait appel à la journaliste et cheffe d’antenne à Noovo Marie-Christine Bergeron voyant le manque de suivi des autorités.

Ensemble — et dans cette captivante série documentaire de type «true cime» —, les deux femmes tentent d’éclaircir et d’expliquer la disparition de la jeune Patricia, tout juste âgée de 24 ans, dans «L’appartement 5», qui fait son entrée sur Crave mercredi.

Crédits photos : Eve B. Lavoie

Au fil de leur enquête, découpée en quatre épisodes, les deux femmes sous-tendent l’hypothèse que Patricia Ferguson n’aurait pas quitté de son plein gré l’appartement 5, où elle aurait passé la nuit.

Issues d’une famille peu soudée, les quelques proches qui gravitaient à l’époque autour d’elle ont rapidement rapporté sa disparition, voyant qu’elle ne rentrait pas récupérer sa petite d’à peine un an. Stupéfaites par la nonchalance des policiers dans cette affaire, ses tantes et ses amies bouillent encore aujourd’hui de colère et d’impuissance. Leur déposition n’aurait jamais été prise en compte, et la note que Patricia aurait écrite pour aviser ses amies qu’elle ne reviendrait qu’après un déjeuner avec sa sœur n’a jamais été amenée par les agents.

Les policiers n’auraient pas contacté la sœur en question et n'aurait jamais rendu visite au locataire de l’appartement 5, qui, si aux premiers abords paraissait bien et gentil, s’est avéré, au fil du temps, de plus en plus louche, tentant notamment de vendre sa voiture peu de temps après la disparition de Patricia pour finalement l’envoyer à la ferraille.

«On se demande pourquoi les policiers n’ont pas davantage enquêté», a indiqué lundi la journaliste Marie-Christine Bergeron se disant acharnée à connaître le fin fond de l’histoire.

Crédits photos : Eve B. Lavoie

«Chaque fois qu’on avançait, si on fermait une porte, on en ouvrait une autre. C’est très actif [comme projet], même si ça s’est produit en 1996, il y a des développements qui se produisent au présent et même encore au moment où l’on se parle», a ajouté Marie-Christine Bergeron à l’Agence QMI.

Au cours du documentaire, cette dernière aurait d’ailleurs réussi à s’entretenir avec l’homme au lourd passé.

«À la fois choquante, mais à la fois belle dans la détermination de Maryse et les réponses qu’on apporte à Sabrina [la fille de Patricia]», la série soulève autant de questions sur le traitement de l’affaire, le travail de la police en 1996, que de rebondissements inattendus.

Avec une fin ouverte, le producteur de la série Charles Laforturne a fait savoir qu’il pourrait y avoir un épilogue si d’autres dénouements étaient portés à l’attention de l’équipe.

Les quatre épisodes de «L’appartement 5» seront déposés sur Crave ce mercredi.