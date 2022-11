«L’avantage numérique nous a laissé tomber» – Nick Suzuki

L'avantage numérique du Canadien a fait chou blanc contre les Sharks. Il a été blanchi en six occasions pour la deuxième fois en une semaine. Le capitaine n’a pas évité la question à ce sujet.

« L’avantage numérique nous a laissé tomber. On doit être capables de marquer avec six supériorités numériques, dont un cinq contre trois. On doit au moins en marquer un. On doit maintenant retourner à la planche à dessin afin de trouver les aspects où on doit être meilleurs. »

– Nick Suzuki

Les Sharks ont donné une clinique sur l’art de bloquer des lancers. Pas moins de 17 joueurs ont sacrifié leurs corps pour leur équipe. Nick Bonino a été le meilleur avec cinq tirs bloqués dans cette victoire.

« On a fait un bon boulot pour provoquer des chances de marquer. C’est bien beau, mais il faut marquer. Ils ont bloqué beaucoup de lancers [28]. C’est difficile de créer du rythme dans ce temps-là. On lançait trop de l’extérieur et pas assez en avant du filet. »

– Mike Matheson

Encore une fois, le Tricolore a connu un début de match hasardeux. Les Sharks en ont profité pour prendre les devants avec un but dès la deuxième minute de la rencontre.

« Lors des deux derniers matchs, nos départs ont été excellents. À la maison, je ne sais pas si c’est la nervosité. C’est peut-être cela. Il faut continuer à être moins stressés. »

– Martin St-Louis