L’avenir s’annonce prometteur pour le Rouge et Or

C’est lors du troisième match de l’année, celui contre les Carabins à Montréal, que Glen Constantin a su que son équipe avait les moyens de ses « grandes ambitions ». Un « déclic » qui a mené l’équipe à sa 11e Coupe Vanier et qui permet à l’entraîneur-chef du Rouge et Or d’être très enthousiaste pour les années à venir.

• À lire aussi: Des ajustements qui ont rapporté gros

Le match auquel fait référence Constantin s’était terminé par un botté de placement de 45 verges à l’avantage des Montréalais, alors que le cadran écoulait les dernières secondes de la rencontre.

« C’est là qu’on a encore plus cru en nos chances », a lancé Constantin mardi, lors du bilan de fin de saison de l’équipe.

« C’est là que le déclic s’est fait à mon avis. Comme je l’ai déjà dit, on n’est pas dans la business des victoires morales. Mais je sentais que même malgré la défaite, on avait progressé beaucoup comme équipe. »

La première victoire depuis 2018 à la Coupe Vanier revêt un caractère particulier pour Glen Constantin, qui a maintenant autant de bagues de championnat que de doigts.

« Je voyais les choses changer un petit peu. Tout le monde pensait que Laval, c’était terminé et que c’était l’ère de Montréal. Ça a servi beaucoup de motivation pour nous, l’équipe d’entraîneurs, on est très conscients avec notre effectif », a-t-il raconté.

Du recrutement même à london

Certains ont pensé que l’équipe était « dépassée », a ajouté Constantin. « C’est certain que c’est spécial aujourd’hui de pouvoir dire qu’on est champions. Que l’équipe est jeune, performante et engagée. »

« On est très excités pour le futur », ajoute-t-il, la tête déjà tournée vers 2023.

Cette autre saison terminée, Glen Constantin cherche maintenant à compléter son recrutement. Il se dit « en avance » sur sa tâche et indique qu’il reste « huit à dix gars qui sont ciblés ».

Même à London, en pleine préparation pour la Coupe Vanier, il a pris le temps de faire quelques appels à des joueurs collégiaux qu’il souhaite attirer à l’Université Laval.

« Peut-être 25-30 appels. Il le faut. [...] Des bonnes équipes, il y en a partout. Des équipes championnes il y en a partout. Les programmes qui gagnent sur une base régulière, ils pensent à leur avenir et ne mettent pas tous leurs œufs sur une saison », a-t-il imagé.

« Je pense que ça a tout le temps un impact quand [...] t’es dans le cœur de ta saison et que tu prends le temps de les appeler. Je pense qu’ils apprécient. »

Des départs

Cinq joueurs quitteront assurément l’équipe. Le porteur Joanik Masse, le joueur de ligne défensive Yanis Chihat, le receveur Antoine Dansereau-Leclerc et les joueurs de ligne offensive Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau ont joué leur dernier match samedi, à London.

Quelques autres joueurs ne devraient pas être de retour non plus.

Ce qu’il a dit sur...

... son avenir avec l’équipe.

« J’ai encore du plaisir, j’ai encore beaucoup d’énergie à donner à mon sport et au Rouge et Or. Je ne me vois pas quitter le Rouge et Or d’ici peu. »

... le regain d’engouement des partisans

« Fallait aller chercher le monde. Fallait les réhabituer à revenir au stade. Je pense qu’on leur a offert un bon spectacle sur le terrain. [...] Je pense qu’il faut bâtir là-dessus pour les années à venir. »

... la fin de match de la Coupe Dunsmore.

« Je pense que c’est le jeu de l’année, en effet. Je pense que c’est ça qui a été le point tournant de la Dunsmore. Si on ne réussit pas le rouge, on s’en va en prolongation et on ne saura jamais ce qui aurait pu arriver. »

... l’exode des talents québécois dans la NCAA.

« Il faut qu’on garde nos joueurs au Québec. On ne peut pas les forcer à rester, mais ce qu’on doit faire, c’est offrir un produit aux niveaux scolaire, collégial et universitaire qui est intéressant et qui va inciter le monde à rester au Québec. »