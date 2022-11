Led Zeppelin annonce une tournée de six spectacles qui s’arrêteront au Québec à l’automne 2023

Le gros rock de Led Zeppelin fusionnera avec la musique symphonique lors d’une tournée de six spectacles qui s’arrêteront au Québec à l’automne 2023.

Mise sur pied en 2021, la production londonienne Led Zeppelin Symphonic fera des arrêts à la salle Wilfrid-Pelletier (12 septembre), à la Salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke (13 septembre), à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières (14 septembre), au Grand Théâtre de Québec (15 septembre), à la Salle Desjardins-Telus de Rimouski (16 septembre) et au Casino du Lac Leamy de Gatineau (19 septembre).

Led Zeppelin Symphonic réunit une formation rock de quatre musiciens, les chanteurs Peter Eldridge, Mollie Marriott et Jesse Smith et un orchestre symphonique de 35 musiciens sous la direction du chef londonien Richard Sidwell.

Ce spectacle produit par City Lights Entertainment a été présenté à guichet fermé au London Palladium et à l’Acropole à Athènes.

Il a aussi été présenté à Lyon, Paris et Roubais, en France, en octobre dernier. Il s’arrêtera aussi en Belgique, République Tchèque, en Slovaquie et en Pologne au printemps 2023.

On retrouvera 25 pièces de toutes les époques de Led Zeppelin. Les Whole Lotta Love, Black Dog, Since I’ve Been Loving You, Immigrant Song, Kashmir, Rock & Roll, No Quarter, Dazed & Confused, l’iconique Stairway to Heaven et autres pieces phares seront au programme.

Les billets sont en vente à partir de jeudi pour les spectacles de Rimouski et Gatineau et vendredi pour ceux de Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec.