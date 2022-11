Loi sur la souveraineté de l’Alberta : le projet devrait être déposé mardi

L’Alberta devrait adopter mardi son controversé projet de loi sur la souveraineté (Alberta Sovereignty Act), lui permettant ainsi de rejeter les lois fédérales qui iraient à l’encontre des intérêts de la province de l’ouest.

Dans un discours du trône, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a rappelé les efforts que son gouvernement entend faire pour lutter contre l’inflation et tous les autres sujets qui touchent la population albertaine.

«La hausse de l'inflation a une incidence sur la capacité des Albertains à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; notre système de santé est mis à rude épreuve; et nous combattons les ingérences et les excès sans précédent du gouvernement fédéral à Ottawa», a-t-elle dit d’emblée.