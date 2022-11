Nathalie Roy assermentée présidente de l’Assemblée nationale

L’ex-ministre de la Culture, Nathalie Roy, a été assermentée mardi présidente de l’Assemblée nationale.

• À lire aussi: Refus de prêter serment au roi: le trio péquiste absent du Salon bleu

• À lire aussi: À Québec, les élus devront «prêter serment» à Nathalie Roy

• À lire aussi: QS prêt à déposer une motion en faveur du PQ

Elle succède ainsi à l’ancien député de Lévis, François Paradis, qui a quitté la vie politique à la fin du dernier mandat. M. Paradis occupait cette fonction depuis 2018.

«C’est un immense privilège et un mandat que j’embrasse avec un grand sérieux», a déclaré Mme Roy au salon bleu.

Dans son discours, la nouvelle présidente a expliqué qu’elle «souhaite être une facilitatrice» pour le travail des élus «pour qu’ils puissent aller de l’avant dans les réformes qu’ils veulent entreprendre.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Conformément à la tradition, Mme Roy a été accompagné jusqu'au trône du président de l'Assemblée nationale par le premier ministre Legault, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, et le chef de la deuxième opposition, Gabriel Nadeau-Dubois.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Nathalie Roy sera appuyée à la vice-présidence par les caquistes Chantal Soucy et Sylvain Lévesque, ainsi que par le libéral Frantz Benjamin.

Les partis d’opposition ont montré des signes d’inquiétude quand le nom de la députée de Montarville a commencé à circuler pour la présidence en octobre dernier, en raison de sa «réputation très partisane».

Le ton était un peu moins froid, mardi, dans les heures qui ont précédé l’élection de Mme Roy. Le chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay, a loué «l’excellent jugement» de Nathalie Roy et s’est dit convaincu qu’elle sera une présidente «impartiale».

De son côté, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a dit s’attendre à ce que Mme Roy soit «rassembleuse» et qu’elle fasse respecter les droits de tous les députés, y compris ceux de l’opposition. «C’est encore plus important dans le contexte d’une majorité importante du côté de la CAQ», a-t-il déclaré.

Les travaux parlementaires se poursuivront cette semaine et la semaine prochaine avant d’ajourner le vendredi 9 décembre pour la pause des Fêtes. Le premier ministre François Legault prononcera son discours inaugural mercredi, et la première période de questions de la 43e législature se tiendra jeudi.

Nathalie Roy