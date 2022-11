NFL: un gros test pour les Bills face aux Patriots

Les Bills prennent la route de Foxborough, où ils tenteront de décrocher une première victoire dans leur division jeudi soir. C’est sans leur terreur défensive Von Miller qu’ils devront s’imposer.

La division Est de la conférence américaine est très compétitive, avec les quatre clubs qui présentent une fiche gagnante. Les Bills ont été déjoués par les Jets et Dolphins cet automne et peuvent difficilement se permettre d’échapper un troisième duel de division.

Ce qui est rassurant dans leur cas, c’est qu’ils ont exorcisé leurs vieux démons en Nouvelle-Angleterre dans les dernières années. Leurs deux derniers matchs dans l’antre jadis impénétrable des Patriots ont été remportés de manière éclatante par 33-21 et par 38-9.

En fait, l’unique duel que les Bills ont échappé face aux Patriots lors des cinq derniers chocs entre les deux équipes remonte au 6 décembre dernier à Buffalo, dans des conditions météorologiques ridicules.

Lourde perte

Malgré leurs récents succès, les troupiers de Sean McDermott sont couverts d’un énorme nuage noir avec la perte de Von Miller. Il n’y a pas de mot pour dire à quel point il a influencé positivement cette équipe depuis son arrivée en mars.

Le leadership de Miller, même s’il doit s’absenter quelques semaines, ne disparaitra pas. C’est sur le terrain que la perte fera plus mal.

Pour ne citer qu’un exemple, Miller fait parler de lui pour ses huit sacs du quart, mais c’est surtout les 25 pressions appliquées sur les quarts-arrières adverses qu’il faut retenir. C’est deux fois plus que le deuxième joueur dans cette colonne chez les Bills, le plaqueur Ed Oliver, selon les statistiques compilées par Pro Football Reference.

Le même site indique que Miller a forcé le quart-arrière à se débarrasser du ballon plus tôt que prévu à 15 reprises. Boogie Basham est le suivant, loin derrière, avec seulement trois situations similaires.

Bref, Von Miller, c’est bien plus que les sacs du quart. Il a un don inné pour détruire un plan de match offensif.

La défense des Bills n’est évidemment pas morte sans lui. Sauf que l’an dernier, ce qui a finalement coulé l’équipe en séries, c’est son incapacité à appliquer la pression avec constance. Ce ne sera possiblement pas un problème face à un quart-arrière de pochette comme Mac Jones, mais si Miller part un bon bout de temps, ce sera difficile.

Miller est le genre de joueur, comme un Josh Allen à l’attaque, qui rend tout le monde autour plus performant et qui exige le meilleur de chacun.

C’est une autre épreuve dans une saison parsemée d’embuches, mais jusqu’ici, les Bills savent attaquer les obstacles avec brio.

MA PRÉDICTION :

Bills 31 Patriots 20

JOUEUR À SURVEILLER

Greg Rousseau

Ailier défensif, Bills

Avec la blessure de Von Miller, les projecteurs seront tournés vers l’ailier défensif de deuxième année Greg Rousseau. Il devrait revenir au jeu demain soir après avoir raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure à la cheville. En huit matchs, il avait récolté cinq sacs du quart et il doit absolument produire si Miller s’absente plus qu’une semaine ou deux. Rousseau peut être considéré à ce jour comme un bon joueur pour les Bills, mais c’est le moment ou jamais de franchir le prochain pas en devenant un excellent joueur.

Les forces en présence

Josh Allen

23 T, 11 INT, 3183 verges

Devin Singletary

3 T, 552 verges

Stefon Diggs

9 T, 1110 verges

Mac Jones

6 T, 7 INT, 1768 verges

Rhamondre Stevenson

4 T, 680 verges

Jakobi Meyers

3 T, 571 verges

L’état des forces dans la NFL

1) Chiefs de Kansas City (9-2)

Semaine dernière : 1 (=)

Même en jouant un match erratique à l’attaque (un touché en six présences dans la zone payante), les Chiefs n’ont jamais été menacés face aux Rams. Les recrues George Karlaftis (1 sac), Trent McDuffie (2 passes rabattues), Isiah Pacheco (69 verges au sol) et Skyy Moore (5 réceptions) ont contribué.

2) Eagles de Philadelphie (10-1)

Semaine dernière : 2 (=)

Les Eagles ont accumulé 363 verges par la course face aux Packers. C’est la plus grosse récolte pour la franchise depuis 1948. La ligne offensive est tout simplement redoutable dans les deux phases du jeu. À surveiller : la blessure du maraudeur Chauncey Gardner-Johnson.

3) Bills de Buffalo (8-3)

Semaine dernière : 3 (=)

Von Miller a subi une entorse au genou jeudi et il devra rater quelques matchs. C’est une mauvaise nouvelle, mais ce n’est pas la catastrophe anticipée. À son retour au jeu, le demi de coin Tre’Davious White a pris part à 16 jeux. Les Bills le ramènent doucement dans le bain.

4) Cowboys de Dallas (8-3)

Semaine dernière : 4 (=)

Les Cowboys recevront le receveur Odell Beckham Jr. en visite le 5 décembre. Il ne serait pas étonnant que l’équipe l’enferme à double tour tant qu’il ne signera pas un contrat. Le jeu au sol fonctionne à plein régime, tout comme le front défensif. Une belle recette pour janvier...

5) Dolphins de Miami (8-3)

Semaine dernière : 5 (=)

Les Dolphins ont vécu le scénario parfait en se dotant d’une écrasante avance de 30-0 face aux Texans. Ils ont ensuite pu se permettre de reposer des partants, dont Tua Tagovailoa. Par contre, la blessure de bloqueur Terron Armstead a de quoi inquiéter.

6) 49ers de San Francisco (7-4)

Semaine dernière : 6 (=)

Les Niners ont signé une quatrième victoire de suite et une première par blanchissage depuis octobre 2019. Cependant, ils ne pourront pas se permettre une performance offensive aussi peu convaincante dimanche face aux Dolphins. Ce duel s’annonce d’ailleurs captivant.

7) Vikings du Minnesota (9-2)

Semaine dernière : 8 (+1)

Justin Jefferson faisait face à la défense des Patriots, qui accordait le quatrième plus bas total de verges avant la rencontre. Il devait déjouer les plans du maître Bill Belichick, qui excelle à enrayer le meilleur élément offensif adverse. Pourtant, Jefferson a tout détruit.

8) Bengals de Cincinnati (7-4)

Semaine dernière : 10 (+2)

Signe que les choses s’améliorent dans un département critique pour les Bengals : en séries en janvier face aux Titans, Joe Burrow s’était retrouvé sous pression sur 32% de ses passes selon NextGen Stats. Dimanche, ce taux a grandement diminué, à 18,4%. La ligne offensive progresse.

9) Ravens de Baltimore (7-4)

Semaine dernière : 7 (-2)

Pour une équipe dirigée aussi méticuleusement que les Ravens, il est inconcevable qu’une troisième défaite soit survenue malgré une avance de plus de huit points au quatrième quart. C’est le plus haut total de défaites semblables dans l’histoire de la NFL en une saison.

10) Titans du Tennessee (7-4)

Semaine dernière : 9 (-1)

Les problèmes des Titans en deuxième demie cette saison sont connus. Face aux Bengals, ils ont marqué seulement six points lors des deux derniers quarts. Le plus étonnant est que les Titans aient perdu à leur propre jeu, dans la bataille physique, qui est habituellement dans leurs cordes.

11) Jets de New York (7-4)

Semaine dernière : 14 (+3)

Mike White amorçait un quatrième match en carrière et dans deux d’entre eux, il a lancé trois passes de touchés. Zach Wilson n’a jamais réussi l’exploit en 20 départs. Garrett Wilson a inscrit quatre touchés cette saison. Deux avec Joe Falcco, deux avec White et aucun avec Wilson.

12) Commanders de Washington (7-5)

Semaine dernière : 15 (+3)

Quelle histoire inspirante que celle du porteur recrue Brian Robinson! Avant la saison, il était tiré par balles et son avenir était incertain. Dimanche, il a connu son premier match de plus de 100 verges au sol en carrière. Les Commanders ont gagné six de leurs sept derniers matchs.

13) Chargers de Los Angeles (6-5)

Semaine dernière : 17 (+4)

Assez durs à suivre, ces Chargers! Pour la sixième fois cette saison, ils se sont creusé un trou de plus de 10 points de retard, cette fois face aux Cardinals. Dans ce contexte peu avantageux, ils s’en tirent tout de même avec une fiche de 4-2! Une montagne russe d’émotions, ce club!

14) Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6-5)

Semaine dernière : 12 (-2)

Dans la défaite, Mac Jones a bien joué face aux Vikings. Par contre, sa présence dans la pochette continue de laisser à désirer. Les rares fois où il s’est retrouvé sous pression, il a pris de mauvais sacs. En fin de match, l’attaque aérienne n’a pas levé quand ça comptait le plus.

15) Buccaneers de Tampa Bay (5-6)

Semaine dernière : 11 (-4)

L’attaque des Bucs continue de peiner à mettre des points au tableau et la perte du bloqueur Tristan Wirfs, le meilleur joueur sur la ligne offensive, n’aidera en rien. Heureusement, les Bucs évoluent dans la pire division qui soit. Un cadeau de la vie...

16) Seahawks de Seattle (6-5)

Semaine dernière : 13 (-3)

Il y a deux semaines, les Seahawks étaient la saveur du mois avec leur fiche de 6-3. Deux défaites plus tard, ils ne seraient pas des séries si la grande danse débutait aujourd’hui. La défense est trop poreuse contre la course et n’applique pas assez de pression sur les quarts adverses.

17) Giants de New York (7-4)

Semaine dernière : 16 (-1)

Pour la deuxième semaine de suite, le porteur Saquon Barkley a été limité à une poignée de verges au sol et l’attaque des Giants ne s’en est pas remis. Les Giants n’ont jamais su tirer profit des deux revirements des Cowboys et de 13 pénalités. La tâche se complique pour eux.

18) Browns de Cleveland (4-7)

Semaine dernière : 27 (+9)

La victoire en prolongation face aux Buccaneers a offert à Jacoby Brissett un au revoir de qualité. Malgré son talent limité, il est un vétéran très apprécié qui a rempli un rôle quelque peu ingrat en réchauffant la place de Deshaun Watson, qui revient cette semaine. Bravo à Brissett.

19) Lions de Detroit (4-7)

Semaine dernière : 19 (=)

Les Lions sont passés bien près de surprendre les Bills, mais ils n’ont qu’eux à blâmer. Le porteur Jamaal Williams a commis un échappé, Jared Goff a encaissé un sac pour un touché de sûreté et Dan Campbell a géré l’horloge en pee-wee en fin de match. Contre les Bills, ça ne pardonne pas.

20) Raiders de Las Vegas (4-7)

Semaine dernière : 28 (+8)

Josh Jacobs a accumulé 303 verges d’attaque (course et réceptions) face aux Seahawks, un record de franchise. Il trône actuellement au premier rang dans la ligue pour les gains au sol. Les Raiders avaient décliné sa cinquième année d’option. Pourront-ils réparer les pots cassés cet hiver?

21) Falcons d’Atlanta (5-7)

Semaine dernière : 18 (-3)

Les Falcons ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, mais puisque personne ne semble intéressé à prendre l’avance dans la pauvre division Sud, ils sont toujours bien en vie, à un demi-match du premier rang occupé par Tampa. Imaginez un peu les Falcons en séries...

22) Steelers de Pittsburgh (4-7)

Semaine dernière : 26 (+4)

Sans parler de grande éclosion, Kenny Pickett montre des signes prometteurs. Quand la chimie opère avec son receveur recrue George Pickens, on se dit que leur futur ensemble est brillant. Il faut maintenant que cette connexion fonctionne plus qu’à trois passes par match.

23) Packers de Green Bay (4-8)

Semaine dernière : 20 (-3)

Aaron Rodgers affirme qu’il aimerait jouer jusqu’à ce que les Packers soient mathématiquement éliminés, mais les blessures pourraient décider à sa place. Il n’y a plus d’espoir à Green Bay et il est temps d’évaluer Jordan Love pour de bon. Il a bien paru dimanche.

24) Cardinals de l’Arizona (4-7)

Semaine dernière : 23 (-1)

Les Cardinals ont enfin eu un aperçu de ce à quoi pouvait ressembler leur attaque avec Kyler Murray, DeAndre Hopkins et Marquise Brown réunis. La victoire n’a pas été au rendez-vous malgré tout et le postérieur de Kliff Kingsbury chauffe plus qu’un steak sur le grill.

25) Jaguars de Jacksonville (4-7)

Semaine dernière : 30 (+5)

Les Jaguars étaient 0-11 avant leur victoire de dimanche face aux Ravens, contre des clubs jouant pour au moins quatre matchs au-dessus de ,500, lors des cinq dernières saisons. C’est le genre de victoire qui peut procurer confiance à une organisation qui en cherche éperdument.

26) Colts d’Indianapolis (4-7-1)

Semaine dernière : 21 (-5)

Dommage pour les Colts que l’attaque ne soit clairement pas au niveau de la défense. Le jeu de la ligne offensive continue de créer des maux de tête et même si Matt Ryan est une meilleure solution temporaire comme quart que Sam Ehligner, il faudra vite trouver mieux.

27) Saints de La Nouvelle-Orléans (4-8)

Semaine dernière : 22 (-5)

Les Saints ont été blanchis, mettant ainsi un terme à une séquence de 332 matchs sans avoir subi ce sort. C’était la plus longue séquence active, selon NFL Research. La dernière fois, en 2001, c’était aussi contre les 49ers. Quand Andy Dalton est le meneur au sol avec 21 verges, quelque chose cloche.

28) Rams de Los Angeles (3-8)

Semaine dernière : 24 (-4)

Matthew Stafford est sur la touche, tout comme Cooper Kupp. Et voilà qu’Allen Robinson a vu sa saison prendre fin. Les Rams, sur la ligne offensive, en sont rendus à 11 combinaisons différentes en 11 matchs. Ne cherchez pas pourquoi ils sont passés de héros à zéros.

29) Panthers de la Caroline (4-8)

Semaine dernière : 29 (=)

Les Panthers ont poursuivi le jeu de la chaise musicale au poste de quart-arrière et cette fois, Sam Darnold semble s’approprier le poste jusqu’à la fin de la saison. Il n’a pas été formidable dimanche, mais n’a pas été exécrable non plus. Pour les Panthers, c’est déjà un gros plus.

30) Bears de Chicago (3-9)

Semaine dernière : 25 (-5)

Les Bears doivent bien gérer la fin de saison de Justin Fields dans une cause perdue. Il ne faut surtout pas l’envoyer dans la mêlée si sa blessure à l’épaule gauche sème le moindre doute. Encore moins avec la saison du receveur Darnell Mooney qui est foutue de toute façon.

31) Broncos de Denver (3-8)

Semaine dernière : 31 (=)

La performance abyssale des Broncos se poursuit à l’attaque avec une moyenne qui glisse à 14,3 points par match. C’est la plus faible production dans la ligue depuis que les Browns avaient marqué 10,1 points en moyenne en 2000. Même la défense commence à larguer le navire.

32) Texans de Houston (1-9-1)

Semaine dernière : 32 (=)

Les Texans continuent de tomber de l’avion sans parachute. Si l’équipe termine la saison avec une ou deux victoires, est-ce que Lovie Smith sera remercié après une seule saison à la barre? Comme David Culley avant lui l’an passé? Voilà qui serait pour le moins inusité...