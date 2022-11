Peut-on vraiment se fier à son instinct?

J’ai vécu mon enfance auprès d’une mère remplie de superstitions, mais qui réussissait toujours, envers et contre tous, à se sortir de situations qui auraient semblé invraisemblables à n’importe qui d’autre qu’elle. Ça a fait de moi un garçon intrépide qui ne craint rien, et ça frustre ma femme qui a peur de tout, et surtout de son instinct. Ce qui fait qu’elle se plante une fois sur deux. Comment la convaincre de s’y fier, juste pour voir ?

Un gars bien dans sa peau

La confiance en soi, ça ne se commande pas, ça se cultive. Mettez en lumière ses valeurs personnelles, et peu à peu ça risque d’avoir un effet boule de neige sur l’augmentation de sa confiance en elle-même. Plus elle se sentira bien dans sa peau, plus elle fera confiance à son instinct.