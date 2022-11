Un Lavallois de 81 ans disparu après s’être perdu à Montréal

La police de Laval demande l’aide du public pour retrouver un homme de 81 ans qui manque à l’appel depuis près de 24 heures, après avoir téléphoné à sa conjointe pour lui mentionner qu’il s’était perdu à Montréal.

Constantin Thenor a quitté son domicile dans la journée de lundi et aurait contacté sa femme vers 16 h pour l’informer qu’il s’était égaré dans le secteur de Côte-Vertu, sur l’île de Montréal.

Ses proches, sans nouvelles depuis ce temps, s’inquiètent pour le disparu, notamment parce qu’il doit prendre des médicaments de façon régulière.

M. Thenor se déplacerait à bord de son véhicule noir de marque Toyota Corolla 2010, immatriculé N55 ETQ. L’un des feux arrière de la voiture est endommagé et a été réparé à l’aide de ruban adhésif.

Constantin Thenor est un homme noir mesurant 1,78 mètre (5 pi 10 po) et pesant 79 kg (175 lb). Il a les cheveux poivre et sel et les yeux bruns. Il s’exprime en français et porte des lunettes pour la vue.

Toute personne qui apercevrait le disparu ou qui détiendrait des informations pouvant permettre de le retrouver est invitée à communiquer avec la ligne info de la police de Laval, au 450 662-INFO (4636) ou directement avec le 911.