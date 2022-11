Patinage de vitesse: un moment spécial pour la famille de Laurent Dubreuil

Pour la première fois depuis mars 1992, le Québec accueillera une compétition internationale en patinage de vitesse longue piste.

Un total de 78 patineurs provenant de sept pays croiseront le fer à compter de vendredi à l’occasion de la troisième édition du Championnat des quatre continents, qui sera disputée au Centre de glaces. Ce dernier vivra son baptême international.

Directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ), le double olympien Robert Dubreuil avait des trémolos dans la voix lorsqu’il a pris la parole, mardi, lors du point de presse lançant les activités.

« Ça fait longtemps qu’on attendait et il s’agit d’un grand moment, a exprimé Dubreuil. C’est un moment émotif parce qu’en mars 1992 lors de la Coupe du monde masculine en longue piste à Québec, il s’agissait de ma dernière compétition en carrière. »

Dubreuil souhaite que le Championnat des quatre continents ouvre la porte sur des événements de plus grande envergure à moyen terme.

« On souhaite qu’il s’agisse d’un tremplin pour une Coupe du monde, a-t-il indiqué. Je n’ai pas de dates en tête, mais on désire une Coupe du monde le plus rapidement possible. On vise le présent cycle olympique qui prendra fin en 2026 avec les Jeux de Milan et Cortina d’Ampezzo. »

« Calgary a compris que nous allons collaborer dans le futur et qu’on se partagera les événements, de poursuivre Dubreuil au sujet de l’Ovale olympique de Calgary. Pour avoir accueilli les Jeux en 1988 et pouvoir miser sur une glace rapide, Calgary sera toujours considéré, mais le Canada a maintenant plus d’options. »

Moment spécial

Si le paternel était émotif, le fils goûte lui aussi pleinement cet arrêt à Québec.

« C’est spécial et énorme comme moment, a souligné Laurent Dubreuil, qui occupe le premier rang au classement de la Coupe du monde sur 500 m après deux épreuves. Ça fait longtemps que je rêve à ce moment. Mon frère et ma sœur ne m’ont jamais vu patiner sur la scène internationale. Ma fille Rose est vraiment excitée. On va vivre de beaux moments en fin de semaine. »

Le médaillé d’argent sur 1000 m aux Jeux olympiques de Pékin souhaite que le Championnat des quatre continents ne soit qu’un début.

« Ça serait incroyable de prendre part à une Coupe du monde ou à un championnat mondial à Québec. Je pense que ça venir vite. Je me souviens d’Alex Harvey, qui a disputé ses dernières courses en carrière à la maison lors des finales de la Coupe du monde en 2019. C’est assurément parmi ses plus beaux moments en carrière. »

Équilibre au calendrier

Le Championnat des quatre continents est un jeune événement qui offre une option similaire à celle du Championnat d’Europe.

« Ça existe depuis plus de 100 ans en Europe et on n’avait rien de notre côté, a souligné Laurent Dubreuil. On voulait un équilibre dans le calendrier et une compétition internationale. »

Deuxième sur 1000 m et quatrième sur 500 m en 2020 à Milwaukee lors de sa seule participation, Dubreuil tient à bien faire même s’il n’y a pas de points à l’enjeu. « Je veux gagner », a-t-il conclu.

Un 500 m relevé malgré les absents

Certains pays ont préféré envoyer leur équipe B, mais le niveau du 500 m masculin ne sera pas touché alors que quatre des huit meilleurs patineurs au classement de la Coupe du monde seront au rendez-vous.

« Si je connais une mauvaise course, je vais être puni, a imagé Laurent Dubreuil, et Yuma (Murakami) va me battre. Parce qu’on s’est entraînés ensemble pendant six semaines cet été, Yuma est devenu un de mes amis, mais sur le circuit je le considère comme un membre de notre équipe. J’espère qu’il obtiendra de bons résultats, mais je souhaite être en mesure de le battre. »

Contrairement aux meilleurs sprinters japonais qui se dirigeront directement à Calgary, Murakami souhaitait revenir à Québec disputer le Championnat des Quatre Continents. Le Japonais a remporté la première étape de la Coupe du monde de la saison à Stavanger en Norvège et pointe au deuxième rang du classement cumulatif tout juste derrière Dubreuil.

Les Coréens Jun-Ho Kim (5e) et Min Kyu Cha qui a remporté l’argent à Pékin seront aussi à surveiller. La Corée mise sur ses meilleurs éléments. De son côté, Christopher Fiola occupe le 8e rang après deux courses. Médaillé de bronze en Chine et 3e au classement cumulatif, le Japonais Wataru Morishige n’est pas présent.

Pas inquiet de la fatigue

L’entraîneur-chef du Centre d’entraînement de l’Est du Canada, Gregor Jelonek partage le point de vue de son protégé. « Laurent aura besoin de bonnes courses pour gagner, a-t-il souligné. Sur 1000 m, il m’a surpris un peu en terminant sur le podium en Norvège, mais, d’un autre côté, il a connu un bon entraînement cet été et il a patiné un bon 1000 m lors des sélections en octobre. »

« Sur 500 m, j’étais content de sa victoire à Heerenveen, mais surtout heureux de la façon dont il a patiné, de poursuivre Jelonek. Il a réussi l’un des meilleurs deuxièmes virages extérieurs que j’ai vus de ma vie en alliant puissance et technique. »

Jelonek ne craint pas que Dubreuil arrive fatigué à Calgary. « Ce n’est pas un problème pour un sprinter de faire deux courses en fin de semaine. Ça va le mettre en jambe pour la Coupe du monde. Les patineurs qui ne sont pas ici voulaient éviter les voyages. Je peux comprendre les Américains qui ne sont qu’à 1 h 30 de Calgary de ne pas traverser le pays pour venir à Québec. »

Les meilleurs éléments de l’équipe américaine, notamment le jeune phénomène Jordan Stolz, sont demeurés à Salt Lake City en prévision des deux étapes de la Coupe du monde qui auront lieu à Calgary du 9 au 11 et du 16 au 18 décembre. Même chose pour les vedettes canadiennes Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Connor Howe qui sont basées à l’Ovale olympique.