Une élue de Wôlinak visée par un incendie

La conseillère Martine Bergeron-Milette de la réserve autochtone de Wôlinak, dont la propriété a été la cible d'un incendie criminel samedi, est ébranlée par l'évènement.

Martine Bergeron-Milette a tout de même tenu à assister mardi à la séance régulière du Conseil de bande. En raison de ce qui vient de se produire, elle n'a pas exclu d'aller habiter à l'extérieur de la réserve.

Que cela arrive ou non, elle entend bien continuer d'occuper son siège. «Ça ne me fera pas lâcher la politique. Je vais continuer à me battre pour mes membres et à mettre mes poings sur la table», a-t-elle martelé en se présentant à la réunion.

«C'est inacceptable ce qui arrive et Martine a besoin de notre appui total», a estimé son collègue Stéphane Landry.

À ce moment-ci, rien n'indique que l'incendie dont a été victime la conseillère a un lien avec ses activités politiques. La réunion du Conseil de bande s'est encore une fois déroulée sous surveillance policière. Le chef de bande a affirmé avoir lui-même été pris à partie par la famille de la conseillère Bergeron-Milette après l'incendie.

Il y aurait eu une arrestation. Michel R Bernard n'en condamne pas moins le geste des incendiaires. «C'est abominable. Voyons donc. Tu ne peux pas faire brûler le gagne-pain du monde. Tu ne peux pas faire ça quand il y a des humains à côté», a fermement lancé le chef Bernard.

Les incendiaires se sont attaqués au garage contenant notamment des équipements motorisés de déneigement. Les flammes avaient commencé à s'attaquer à la maison dans laquelle dormaient l'élue et son conjoint.