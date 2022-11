Voici comment épargner sur ses billets de ski

Le meilleur moyen d’épargner sur ses billets de ski est d’éviter de se les procurer au guichet juste avant d’aller glisser. Voici des scénarios plus économiques.

Tout skieur ou planchiste qui se respecte consulte la météo. C’est aussi la meilleure façon d’économiser. Car la plupart des stations offrent des rabais sur les billets si on les achète en ligne, souvent jusqu’à la veille de la journée de glisse.

Un autre moyen d’économiser en ligne, c’est d’acheter ses billets de ski à la boutique.maneige.ski de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ), qui regroupe 75 stations. On peut facilement obtenir une réduction jusqu’à 10 % du prix courant si on connaît la date à l’avance. Il suffit de créer un compte et d’aller dans le menu «Réserver ma visite», pour obtenir un code à barres qui se transformera en rabais à la billetterie du centre de ski.

Sinon, beaucoup de stations pratiquent la tarification dynamique. Ainsi, ça coûte moins cher de skier un mardi qu’un samedi.

Autre technique d’épargne traditionnelle : l’achat d’abonnements saisonniers, encore en vente dans plusieurs stations. C’est la façon la plus efficace de réaliser des économies si vous êtes un skieur régulier.

Les abonnements permettent aussi d’obtenir des privilèges, comme de s’éviter la file d’attente ou d’accéder à différents services. Et même d’obtenir des billets au rabais dans d’autres stations.

Le désavantage avec les abonnements, toutefois, c’est qu’on skie toujours au même endroit.

Forfaits ASSQ

On peut contourner le problème en achetant le traditionnel forfait Ski Passe-Partout de l’ASSQ. Valide dans les stations membres (sauf le Massif de Charlevoix) et vendu 50 $, il permet d’obtenir 2 rabais de 30 % et 3 rabais de 25 %.

Comme l’ASSQ célèbre les 30 ans de son produit phare cette année, vous avez droit à 2 mises au point gratuites chez Sports Experts. C’est réellement intéressant.

Chaque année, plus de 30 000 enfants bénéficient de ce forfait, qui finance des programmes d’initiation au ski et à la planche à neige.

L’ASSQ propose justement un forfait Initiation, qui permet, pour 30 $, d’obtenir une leçon d’une heure, la location d’équipement et l’accès à la zone d’apprentissage, ainsi qu’une relance gratuite pour une autre journée, question de pratiquer ses apprentissages dans la même zone. C’est accessible aux 5 à 105 ans.

Enfin, certaines stations se regroupent sur une base régionale. C’est le cas en Estrie, avec l’Est-Go, une carte offrant des rabais à Bromont, Sutton, Owl’s Head et Orford.

Conseils