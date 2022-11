Zénith sur ICI Télé: voici les 24 artistes qui se disputeront la couronne

Les 24 artistes qui tenteront de séduire les quatre générations dans le nouveau variété musical «Zénith», avec Véronique Cloutier aux commandes, ont été dévoilés mardi. Parmi tous ces noms, on retrouve notamment Laurence Jalbert, Benoît McGinnis, Damien Robitaille et Lunou Zucchini.

Ce rendez-vous présenté en direct, dont le thème musical sera signé par Ariane Moffatt, s’installera chaque jeudi soir sur ICI Télé, dès janvier.

Ces 24 artistes, soit six par génération, devront préparer un grand numéro afin d'obtenir le plus grand nombre de votes parmi les 100 membres du public, qui feront office de juges. Ces derniers seront subdivisés en quatre groupes et auront à leur tête, comme on le sait déjà, un capitaine, soit Normand Brathwaite (boomers), Élyse Marquis (X), Félix-Antoine Tremblay (Y) et Claudia Bouvette (Z).

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

Voici les 24 artistes:

Pour les boomers (nés avant 1968): Johanne Blouin, Martin Fontaine, Patsy Gallant, Laurence Jalbert, Joël Legendre et Kim Richardson.

Pour les X (nés entre 1968 et 1980): Jean-François Breau, Kathleen Fortin, Jonas, Benoît McGinnis, David Savard et Guylaine Tanguay.

Pour les Y (nés entre 1981 et 1993): Véronique Claveau, Matt Lang, Yama Laurent, Damien Robitaille, Jason Roy-Léveillée et Annie Villeneuve.

Pour les Z (nés après 1993): Ludovick Bourgeois, Gabrielle Fontaine, Maëva Grelet, Éléonore Lagacé, PETiTOM et Lunou Zucchini.

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

La première ronde permettra de départager les meilleurs numéros. Ainsi, les trois artistes qui obtiendront les pointages les plus élevés de leur génération accéderont directement aux demi-finales, selon ce qui a été expliqué. Les deux artistes dont les pointages les placeront au 4e et au 5e rang de leur génération devront prendre part aux quarts de finale. Enfin, l’artiste qui obtiendra le plus faible pointage de sa génération sera éliminé.

Quatre artistes d’une même génération croiseront le fer lors des demi-finales. Un artiste par génération fera son chemin jusqu’en finale, laquelle couronnera le grand gagnant de la saison.

Produit par KOTV, le variété musical «Zénith» sera réalisé par Daniel Vigneault et présenté dès janvier sur ICI Télé.