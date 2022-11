DÉNOMMÉE GAGNON, Yolande



À Montréal, le 23 novembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Yolande Dénommée Gagnon. Elle est la fille de feu Dosithée Dénommée et de feu Marie-Ange Comtois.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Bernard, feu Michel Nelson, Marie-Louise (Jean-Paul Sarrazin), Hélène (Alain Girard), Julie (Dr Hervé Babin), Monique (Simon Monette) et François, ses petits-enfants, Francis (Annick), Jonathan (Angelica), Marie-Ange (Bernard), Rose-Marie (Ari), Benoit, Simon (Selda), Michèle (Christopher) et Philippe, ses arrière-petits-enfants, Léa, Sarah, Manuel, Marla, Greta, Hailey, Ryan et Oscar.Elle laisse aussi dans le deuil, son frère et filleul Jacques (Colette Douaire) ainsi que sa belle-soeur Thérèse Desrosiers Dénommée, plusieurs parents, neveux et nièces.L'ont précédée ses frères et soeurs, Rolland, Thérèse (Maurice), Maurice (Estelle), Madeleine (Rodrigue), Cécile (Gérard) et Gilles (Colette).La famille remercie chaleureusement le personnel du CHSLD Vigi Marie-Claret pour toute l'attention et les très bons soins prodigués à notre maman Yo.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 2 décembre 2022 de 17h à 19h.