LACHANCE, Diane



De Saint-Eustache, le samedi 26 novembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Diane Lachance.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Hélène, Lise (André), Marcelle (André), Johanne (Jacques), André, Serge et Michel, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHEle vendredi 9 décembre de 14h à 16h. Un hommage lui sera rendu dès 16h au même endroit.