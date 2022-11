COURNOYER, Louise

(née Morel)



Louise est décédée le 24 novembre 2022 à Montréal. Fille de Juliette Martel et Léandre Morel, elle était veuve de Jean-Claude Cournoyer décédé en 2009, quelques mois avant le décès tragique de sa fille unique Natasha. Son frère Gaston décéda en 2019. Elle laisse sa soeur Marielle Rousseau et son frère Marcel Morel, ainsi que ses neveux et nièces des familles Rousseau et Morel.Native d'Asbestos, elle s'enrôla dès l'âge de 18 ans dans l'Aviation royale canadienne, servira en Ontario, en Alberta, et outre-mer à Metz (France) jusqu'en 1964. Elle s'installera par la suite à Montréal, rencontrera son futur mari sur les pentes du Mont Sutton, naîtra Natasha en 1974, la famille s'installera à Ville d'Anjou où elle vivra plus de 40 ans.La famille de Louise tient à remercier chaleureusement la grande famille des employés du CHSLD Bruchesi où Louise vivra les dernières années de sa vie, sous les soins attentionnés et respectueux de tous.Les gens qui ont connu Louise se retrouveront le dimanche 4 décembre 2022 au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 6700 Beaubien Est, Montréal, de 11h30 à 12h. Une cérémonie au salon suivra.