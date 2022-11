DESJARDINS, Jean



De Blainville, le 26 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean Desjardins, époux de feu Mme Louise Cadieux.Il laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Jocelyne), Marc, André (Sylvie), Julie (Luc) et Martin (Dominique), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa compagne Jacqueline, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :STE-THÉRÈSEle mardi 6 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lendemain dès 9h.Les funérailles auront lieu le mercredi 7 décembre à 11h en l'église Notre-Dame de l'Assomption (située au 1015 boul. Curé-Labelle, Blainville), suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de St-Eustache.