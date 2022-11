CÔTÉ, Jacques



En ce 25 novembre 2022 est décédé, à l'Île des Soeurs, monsieur Jacques Côté, fils de feu Armand Côté et de feu Annette Lalonde.Il laisse dans le deuil son compagnon de vie, Jean Fortier; son frère Roger (Aline), leur fils Sylvain (Francine), leurs petits-enfants Patrick et Gabrielle (Samuel); ses deux filleules Julie Laframboise (Louis) et Stéphanie Lambert (Michel), ses cousines Solange Côté (feu Maurice), Danielle Côté (Claude) et son cousin Pierre Dupuis (Diane) et autres cousins et cousines des familles Coté et Dupuis; ainsi que sa belle-famille, feu Jean-Paul Bédard (feu Bernardine Fortier), feu François Larochelle (Béatrice Fortier), Marcel Fortier (Andrée), feu Victorin Fortier (Germaine); de même que ses amis Pierre et Marcel, Pierrette et Denis, Germain et André, Claudette, Agathe et Gaston, Lise et Jean-Érick, Suzelle et Michel, Monique et Jean-Jacques, Armelle et Gilles, France et Robert, Lucille et Claudette Bell.La famille recevra les condoléances, le samedi 3 décembre 2022 de 10h à 11h30 à la chapelle du4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7Suivront les funérailles à 11h30 au même endroit.Nous exprimons nos remerciements au CHUM et au CLSC de Verdun pour les bons soins reçus.