COFSKY DANIS, Henriette

Le 17 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Henriette Cofsky, épouse de feu M. Georges André Danis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Aurèle), Jean-François (Angèle), Marie Josée (Sylvain), Pierre (Lucie) et Isabelle (Corina), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Marielle (Gilles) et Louise (Pierre), sa belle-soeur Françoise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél.: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 10 décembre 2022 de 12h30 à 16h30. Une liturgie suivra à 16h30 à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.