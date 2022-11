THÉORÊT, Raymond



À Ste-Justine-de-Newton, le 25 novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé tragiquement M. Raymond Théorêt, époux de Mme Jeanne-D'Arc Boyer, résidant à St-Polycarpe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Judith (Adel), Sandra et Nancy (Daniel), ses petits-enfants Zachary, Maxime, Sabrina, Alexia, Yanick et Mickael, ses arrière-petits-enfants Jaxson et Kamryn, ses beaux-frères et ses belles-soeurs Rémi (Gisèle), Robert (Muguette), Yvan (Céline), Yolande (Jean), Gaétane (Guy), Guy et Dickey ainsi que parents et amis. Il rejoint son fils Raymond Junior Théorêt.La famille recevra les condoléances le samedi 3 décembre de 11h à 13h45 au100, ROUTE 338COTEAU-DU-LAC(450) 373-3636 |Les funérailles suivront à 14h en l'église St-Ignace, 339, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac. Inhumation au cimetière de Coteau-du-Lac.