MORIN, Serge



À la Maison Adhémar-Dion, le 20 novembre 2022, à l'âge de 72 ans, après une longue bataille contre la maladie, est dédédé M. Serge Morin, époux en premières noces de feu Francine Hébert.Il laisse dans le deuil son épouse Carmen Héroux, sa fille Sonia (Érick), son fils Dany (Isabelle), ses petits-enfants Dylan, Delika, Noémie, Mégan et Allyson et les membres de la famille Hébert, ses enfants et petits-enfants par alliance: Caroline (Simon), Mélissa (Mathieu), Ariane, Aurélie, Xavier et Zoé ainsi que ses frères, soeurs et autres parents et amis, particulièrement Paul-Armand Picard.La famille recevra les condoléances le dimanche 4 décembre dès 10h, suivi d'une cérémonie hommage à 16h, au:5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison palliative Adhémar-Dion de Terrebonne.