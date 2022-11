LEFEBVRE, Angèle



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Angèle Lefebvre, survenu le 20 novembre 2022, à l'âge de 83 ans.Elle laissera un énorme vide dans la vie de ses filles: Annie (Samuel) et Sophie (Jean-François), ses petits-enfants: Sasha, Christophe, Florence, Élodie (Samuel) et Rafaël, sa soeur adorée: Alice (Jean-Marc), son grand amour: Pierre, ses belles-soeurs: Huguette (feu Bernardin) et Pauline (feu Aristide), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs précieuses amies.La famille recevra les condoléances le lundi 5 décembre 2022, de 11h à 13h ainsi que de 14h à 16h à laUne cérémonie sera célébrée à 16h, en la chapelle du même lieu.La famille tient, de tout coeur, à remercier le personnel du 8e étage Sud de l'hôpital Pierre-Boucher ainsi que l'équipe de Philippe Parizeau du CLSC Simonne-Monet-Chartrand.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher et la Société canadienne du cancer.