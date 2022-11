AUDET, PAUL J.



À Boucherville, le 17 novembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Paul J. Audet, époux de madame Huguette Massy. Il était l'ex-président de Tapis Beaver Ltée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils feu André, ses filles Sylvie (Marc Bertrand) et Chantal (Luc Chénier), ses petits-enfants Olivier et Justine, sa soeur Louise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941