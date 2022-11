LACOMBE, Manon



À Châteauguay, le 25 novembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Manon Lacombe, épouse de feu René Allard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Eric Allard, et Alain Allard ses petits-enfants Logan et Xavier, ses frères et soeurs Daniel Lacombe (Reine Duperreault), Michel Lacombe (Ginette Aubin), Nicole Lacombe (Gilbert Couture), André Lacombe (Linda Maimone), Suzanne Lacombe (Claude St-Jean), neveux et nièces, et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comsamedi le 3 décembre à compter de 18h jusqu'à 22h.La famille désire remercier les membres du personnel Anna-Laberge pour leurs bons soins et leur support.Au lieu de fleur, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.