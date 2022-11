BACON, Suzanne



Le 25 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Suzanne Bacon, épouse de monsieur Jean-Yves Trudeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Jonathan), Jean-François (Nathalie), ses petits-enfants: Zak, Tom, Cassandra et Marylou, sa soeur Nicole, ses beaux-frères Michel et Jean-Marc, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 4 décembre 2022 de 14h à 17h au:Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les maladies pulmonaires.