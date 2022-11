LOCAS (DESCHAMBAULT)

Pierrette



À St-Sauveur-des-Monts, le 21 novembre 2022, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Pierrette Deschambault, épouse de feu M Roland Locas.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Carole Lauzon), Marie-Claude,Danielle, Stéphane (Marie-Pierre Descary), ses petits-enfants : Mathieu (Jessica Ramintang), Marie-Chantal (Simon Beaulieu), Marie-Christine (Éric Bégin), Julie (Nicolas Laurencelle), Vincent-Pierre, Caroline, ses arrière-petits-enfants Chloé et Léa, sa soeur Madeleine ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 6 décembre 2022 de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h et le mercredi 7 décembre 2022 dès 9 h à la :DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY EST, ST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le mercredi 7 décembre 2022 à 11 h à l' église St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, J7Y 1X9), suivra l' inhumation au cimetière de St-Jérôme.