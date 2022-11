CH: un jeu de puissance à travailler

Le Canadien de Montréal a tiré à blanc sur six jeux de puissance face aux Sharks de San Jose, mardi soir. L’entraîneur-chef Martin St-Louis a entre les mains des unités spéciales sans expérience et il a recommandé la patience.

L’ancien attaquant du Lightning de Tampa Bay s’y connaît plutôt bien en avantage numérique. Pendant sa carrière de joueur, il a amassé 101 buts et 317 points en pareilles circonstances. À l’entraînement de mercredi, à Brossard, le pilote a dit observer la situation de près.

«Tu ne sais jamais si un joueur peut se blesser et sortir. Tu dois rééquilibrer ton jeu de puissance et essayer que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. C’est dur et ça prend du temps. Les meilleurs avantages numériques de la ligue, ils sont ensemble depuis longtemps», a expliqué St-Louis. Voyez ses propos dans la vidéo principale ci-dessus.

Sans nécessairement chercher d’excuses, il a rappelé que Cole Caufield n’avait pas encore beaucoup d’expérience, Kirby Dach n’a pas souvent évolué devant le gardien et Michael Matheson n’a jamais été le quart-arrière numéro 1 d’une équipe de la Ligue nationale. Ça prendra du temps.

«Nous voulons évidemment des résultats sur le jeu de puissance, mais nous nous attarderons davantage sur le processus pour pouvoir bâtir quelque chose qui nous donnera des résultats de façon constante et pour longtemps», a assuré St-Louis.

Sean Monahan absent

L’attaquant Sean Monahan et son coéquipier Brendan Gallagher ont raté l’entraînement afin de se soumettre à des traitements.

Quelques doutes pourraient donc subsister quant à leur participation au match de jeudi contre les Flames à Calgary. S’il enfile l’uniforme, Monahan affrontera pour la première fois son ancienne équipe; le vétéran a évolué durant neuf saisons dans le sud de l’Alberta.

«Ils jouent dur et ils ont de la simplicité dans leur jeu. Ils doivent bien se sentir après avoir battu les Panthers de la Floride. Ce sera difficile», a mentionné St-Louis, un autre ancien des Flames, au sujet des prochains adversaires de ses hommes.

Grâce à un effort d’équipe, ils ont battu les «Cats» 6 à 2, mardi soir. Dillon Dube a été le meilleur des siens avec trois points, tandis que le Québécois Jonathan Huberdeau en a obtenu deux.

Le Tricolore amorcera une séquence de quatre parties dans l’Ouest et voudra faire oublier sa défaite de 4 à 0 encaissée aux mains des Sharks de San Jose, mardi, au Centre Bell.

«Nous sommes excités, a déclaré Caufield. Nous avons beaucoup été à la maison cette année et ce sera bien d’aller à l’étranger avec les gars. Je pense que notre équipe aime bien les voyages. Nous allons avoir du plaisir.»

La formation du CH à l'entraînement de ce matin:

ATTAQUANTS

22 - Cole Caufield 14 - Nick Suzuki 77 - Kirby Dach

63 - Evgenii Dadonov 28 - Christian Dvorak

40 - Joel Armia 17 - Josh Anderson

20 - Juraj Slafkovsky 71 - Jake Evans 55 - Michael Pezzetta

DÉFENSEURS

21 - Mike Matheson 58 - David Savard

44 - Joel Edmundson 21 - Kaiden Guhle

54 - Jordan Harris 26 - Johnathan Kovacevic

72 - Arber Xhekaj 6 - Chris Wideman

GARDIENS

34 - Jake Allen

35 - Sam Montembeault