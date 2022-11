Christine Mcvie de Fleetwood Mac est décédée à 79 ans

La musicienne britannique Christine Mcvie, rendue célèbre par le groupe Fleetwood Mac, est décédée mercredi matin, selon une publication rédigée par sa famille. Elle avait 79 ans.

La nouvelle a été annoncée en début d'après-midi sur sa page Facebook.

«Au nom de la famille de Christine Mcvie, c'est avec le coeur lourd que vous nous annonçons son décès, peut-on lire. Elle est morte paisiblement à l'hôpital le matin du 30 novembre 2022».

L’auteure-compositrice-interprète britannique était à l’origine de succès tels que Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me et Songbird.

McVie a quitté Fleetwood Mac après 28 ans en 1998, mais est revenue en 2014.

Sa famille a déclaré «vouloir que tout le monde garde Christine dans son cœur et se souvienne de la vie d’un être humain incroyable et d’une musicienne vénérée qui était universellement aimée».

«Nous ne trouvons pas les mots pour décrire notre tristesse face au décès de Christine Mcvie, écrit le groupe Fleetwood Mac dans une déclaration sur les réseaux sociaux. Elle était vraiment unique et son talent sera inégalé».

D'autres détails suivront.