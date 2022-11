COVID-19: 27 décès de plus au Québec

Le Québec a ajouté 27 décès supplémentaires liés à la COVID-19 dans son dernier bilan publié mercredi.

Parmi ces décès, un seul est survenu au cours des 24 dernières heures, 16 sont survenus il y a entre deux et sept jours et dix autres il y a plus d’une semaine. Au total, ce sont 17 354 Québécois qui ont perdu la vie en raison de la COVID-19.

De plus, 1946 personnes occupent toujours un lit d’hôpital dans la province, dont 600 en raison du virus, soit 70 de plus que la veille. Parmi eux, 51 personnes se trouvent aux soins intensifs, un nombre resté stable par rapport au bilan de mardi.

«En raison d'une situation hors de notre contrôle, les données sur les cas ne sont pas disponibles aujourd'hui», a indiqué Santé Québec dans un communiqué.

Notons toutefois que 114 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement dans la journée de mardi.

Enfin, 3908 travailleurs de la santé sont absents du réseau en raison du virus, pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultats.