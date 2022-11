LAUZIER, Georges



De Ste-Thérèse, le mardi 22 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Georges Lauzier, époux de feu Mme Antonyne Tardif.Il laisse dans le deuil sa fille Carine (Pierre), ses petits-enfants Tristan et Sara-Ève, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 décembre de 18h à 21h, au :418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRELes funérailles seront célébrées en l'église St-Elzéar (16a boul. St-Elzéar E, Laval) dès 11h le samedi 10 décembre. La famille recevra les condoléances dès 10h directement à l'église.