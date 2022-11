PAP, François



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de M. François Pap le 20 novembre 2022 à l'âge de 63 ans.Tous ceux qui l'ont connu se souviendront de son humour ainsi que son attachement à sa famille élargie. Il aimait voyager, mais ce qu'il aimait par dessus tout était l'athlétisme et ses athlètes.Il laisse dans le deuil sa soeur Geneviève, son beau-frère Marc Cloutier, ainsi que sa nièce Marie-Ève Cloutier, Joanie Cloutier, son filleul Antoine Champagne, ses cousins et cousines et leurs enfants, un oncle, et toute la grande famille de l'athlétisme.La famille accueillera parents et amis au3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉALle dimanche 4 décembre de 10h à 16h. Un hommage à sa vie suivra.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.