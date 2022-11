CLOUTIER, Bertrand



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Bertrand Cloutier à l'âge de 90 ans, le 24 novembre 2022.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Sawyer ainsi que leurs enfants Danielle (Michel), France (Bobby), Robert (Sylvie), Mario (Ginette), Jacques (Lucie) et André (Jean-François), leurs treize petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Denis, René, Laurent, Gisèle et Réjeanne, ses neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.Fondateur de l'entreprise, qui rayonne toujours depuis 65 ans à Ville d'Anjou.La famille recevra vos condoléances le samedi 3 décembre 2022 à 13h, suivi d'une messe en sa mémoire à 14h, à la paroisse de La Purification de la Bienheureuse Vierge-Marie au 445 Notre-Dame à Repentigny.Si vous le désirez, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer, formulaires disponibles à l'église.La famille tient à remercier toute l'équipe du 2e étage du CHSLD L'Assomption pour leur dévouement et professionnalisme.