HENRI née MORIN, Françoise



À Laval, le 24 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Françoise Morin, épouse de M. Marc Henri.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel et Linda, ses petites-filles Amilie (Vincent) et Miriam (Shawn), son arrière-petite-fille Hailey ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.