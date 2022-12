Devrait-on forcer quelqu’un à dire la vérité?

J’ai consacré ma vie à élever mes trois enfants, vu que mon mari était tout le temps sur la route comme voyageur de commerce. Je ne suis retourné sur le marché du travail que lorsqu’ils étaient rendus au secondaire. Vous avez certainement une idée de ce qu’on dit à une femme comme moi dont le mari passe une bonne partie de sa vie sur la route. On la rend consciente, souvent par des blagues de mauvais goût, qu’elle va obligatoirement être trompée.

J’ai donc eu très souvent des discussions avec lui sur le sujet. Mais jamais au grand jamais il n’a avoué avoir eu quelque aventure que ce soit sur la route. Bêtement, moi, je l’ai toujours cru, et ça me satisfaisait, même si ma sœur me disait de me méfier de mon voyageur de commerce qui ne devait pas certainement être bien différent de ses semblables.

Mon mari a cessé de travailler en 2020 quand il a eu 65 ans. Ce ne fut pas facile de s’adapter à vivre ensemble à plein temps, ce que nous n’avions à peu près jamais fait avant. Et c’est pour lui que ce fut le plus ardu, vu que moi je travaille encore quatre jours par semaine. Malheureusement, il est décédé d’un infarctus il y a un an, sans avoir eu aucun signe précurseur. Sa retraite fut donc de courte durée.

Les enfants m’ont bien soutenue pour traverser ce deuil. Un jour, alors que je venais de me décider à faire le ménage dans ses affaires pour donner ses vêtements à Renaissance, je suis tombée sur une boîte à chaussures qui contenait des papiers. Et dans ces papiers, j’ai trouvé quelques lettres écrites par une femme qui, de toute évidence, était sa maîtresse.

Ça m’a tellement blessée de voir ça que j’ai passé les jours suivants à pleurer toutes les larmes de mon corps. Comment avait-il pu me mentir de la sorte sans que je m’en rende compte ? J’en ai parlé avec ma sœur qui, au lieu de me calmer, a réussi à me pomper encore plus quand elle m’a lancé : « Est-ce que je ne te l’avais pas dit jadis ? Et dire que tu ne m’as jamais crue ! »

Devant l’ampleur de mon désarroi, elle s’est ensuite excusée pour ses méchantes paroles, mais le mal était fait. La graine de la jalousie était semée en moi, et je ne parviens plus à arracher le plant. Comment est-ce que j’aurais dû m’y prendre pour qu’il me dise la vérité ?

Veuve triste

Ne cherchez pas, il n’y a aucune façon de forcer quelqu’un à dire la vérité s’il n’a pas envie de la dire. Mais en quoi cela vous avancerait-il de revisiter un passé révolu pour le refaire autrement ? Je sais que ça fait mal d’avoir été flouée à son insu, mais ça vous donne quoi de vous faire souffrir aujourd’hui pour un événement passé qui n’était peut-être pas aussi important pour lui que les apparences le laissent supposer ? Dites-vous que le ressentiment est la pire chose à vivre, car il n’y a que vous que ça fait souffrir. Si le bilan de votre vie avec cet homme est positif, c’est de ça qu’il faut vous nourrir pour continuer votre route.