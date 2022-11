BESSETTE, Jean-François



A Saint-Jérôme, le 18 novembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jean-François Bessette, époux de Mme Gaëtane Primeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Valérie (Wayne), Francis, Sébastien et Olivier (Marie-Ève) ainsi que son petit-fils Noah, son frère Simon (Martine), beaux- frères et belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 9 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 10 décembre dès 11h au complexeSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, au 10 rue de l'église à Sainte-Thérèse.