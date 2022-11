Kim Kardashian et Kanye West officiellement divorcés

Après deux ans de négociations, Kim Kardashian et Kanye West ont officiellement réglé leur divorce.

Selon des documents obtenus par TMZ, la fondatrice de SKIMS et le rappeur ont convenu d'une garde partagée avec «un accès égal» à leurs quatre enfants : North, neuf ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, trois ans.

Le chanteur est également obligé de verser 200 000 dollars par mois à son ex-femme en pension alimentaire pour époux, de couvrir 50 % des dépenses d'éducation de leurs enfants et de contribuer à 50 % de leurs dépenses de sécurité.

Les deux stars se sont mariées en 2014, après le divorce de la star de télé-réalité avec Kris Humphries. Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West en 2021, après sept ans de mariage.

Dans une interview avec Vogue, en février, elle s'était confiée sur sa rupture avec le père de ses enfants, expliquant : «Je pense qu'au cours des deux dernières années, j'ai décidé que j'allais me rendre heureuse. Et ça fait vraiment du bien.»

Kanye West a fait la une des journaux en octobre lorsqu'il a tweeté des propos antisémites. Bien qu'il se soit par la suite excusé pour ses commentaires, le designer de Yeezy a perdu de nombreux contrats - avec Balenciaga, Vogue et CAA (Creative Arts Agency), entre autres.