L’Australie bondit en huitième de finale

Sous-estimée par la plupart des observateurs pour sortir du groupe D, l’Australie a réalisé un tour de force en venant à bout du Danemark 1 à 0 pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, mercredi, à Al-Wakrah.

Peu de gens attendaient ces surprenants «Socceroos». L’Australie n’avait atteint la phase éliminatoire qu’une seule fois, en 2006. Sa qualification a été plus convaincante qu’en Allemagne, avec deux victoires et six points, ce qui la place tout juste derrière la France.

Les Danois ont tout tenté, dominant au niveau de la possession avec 69 % des ballons, mais seules trois de leurs 13 frappes ont atteint le filet défendu par Mathew Ryan.

C’est sur une contre-attaque que les Australiens ont ouvert la marque. Riley McGree a trouvé l’attaquant Mathew Leckie grâce à une passe en profondeur. Le joueur de Melbourne a parcouru une trentaine de mètres ballon au pied avant de passer une tasse de café au défenseur. Son tir dans le coin inférieur gauche de la cage de Kasper Schmeichel s’est tout juste frayé un chemin.

«Je suis tellement fier des gars. Leur effort a été incroyable. Je dois me pincer, a mentionné en point de presse le sélectionneur Graham Arnold. Quatre ans et demi de travail se sont concrétisés aujourd'hui [mercredi]. J'ai regardé dans les yeux de mes joueurs cet après-midi et je savais que tout irait bien.»

«Maintenant, pas de fête, pas d'émotion, pas de réseaux sociaux. Dormez», a-t-il dit à ses hommes, qui se mesureront à la meilleure équipe du groupe C.

Pas le niveau

Il s’agit évidemment d’une déception pour le Danemark, qui avait atteint la ronde des 16 au Mondial de 2018 et qui avait donné beaucoup de fil à retordre à la France en 2022.

L’entraîneur Kasper Hjulmand n’était pas satisfait du travail de sa troupe, qui n’avait tout simplement pas le niveau requis mercredi, selon lui.

«Nous n'avons pas joué à notre rythme. Je pense que nous avons plutôt bien commencé ce soir et puis, l'équipe est sortie du match. C'était la seule chose à ne pas faire contre l'Australie dans un match comme celui-ci: y aller avec beaucoup d'émotions et de hargne. Il fallait jouer avec nos qualités. Une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas joué à notre niveau», a-t-il déploré.

En Russie, les Australiens avaient aussi accroché les Danois pour leur arracher un match nul de 1 à 1. Le pays scandinave n’a obtenu que deux victoires à la Coupe du monde depuis 2010.