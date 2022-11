«Les années MusiquePlus»: retrouver ses VJ et ses animateurs préférés

La nouvelle websérie «Les années MusiquePlus» permettra dès le 5 décembre prochain aux mordus de revivre la folle aventure de la station musicale fondée en 1986.

Dans les 10 épisodes pilotés par Tatiana Polevoy, on retrouvera les VJ et les animateurs chouchous de MP, dont Sonia Benezra, Geneviève Borne, Nabi-Alexandre Chartier, Véronique Cloutier, Marc Coiteux, Varda Étienne, Mike Gauthier, Rej Laplanche, Anne-Marie Losique, Patrick Marsolais, Marie Plourde, Paul Sarrasin, Denis Talbot et Anne-Marie Withenshaw, pour ne nommer que ceux-là.

Grâce à leurs souvenirs et à leurs anecdotes, on pourra revivre les belles années de MP et de ses «musiqueplussiens», quand la toute première chaine spécialisée québécoise était encore consacrée à la musique, aux clips et aux visites de vedettes internationales (et locales) qui forçaient l’interruption de la circulation sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

C’était une télé artisanale, en quelque sorte, où on explorait et sortait du cadre. On se rappelle des caméras à l’épaule et des images vivantes – ça bouge! –, cadrées différemment, ainsi que d’émissions comme «Bouge de là», «Box Office», «Fax», «Le cimetière des CD», «Le décompte MusiquePlus», «Rock Velours» et «Solidrock».

MusiquePlus est disparue en 2019, quelques années après avoir changé de vocation et s’être détourné progressivement de la musique. Elle est devenue depuis Elle Fictions, du groupe Remstar Média.

Produite par Trinome & Filles, en collaboration avec Bell Média, la série «Les années MusiquePlus» sera disponible sur Noovo.ca et en version balado sur iHeartRadio dès le 5 décembre. Un 11e épisode avec Louis-José Houde s’ajoutera en extra d’ici la fin de l’année.